Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией

Между Азербайджаном и Арменией завершены обсуждения текста проекта мирного соглашения. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью журналу Mundo Internacional в ходе рабочего визита в Мексику.

Говоря о мирном процессе с Арменией, Амирбеков подчеркнул, что после 30-летнего конфликта появилась историческая возможность для установления прочного и необратимого мира на Южном Кавказе. В то же время он упомянул препятствия, мешающие подписанию соглашения.

Среди них — наличие в Конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану, что противоречит содержанию и духу мирного договора, а также необходимость упразднения таких утративших значимость структур, как Минская группа.