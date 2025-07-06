Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию

Сейчас Россия не станет нападать на Эстонию, однако может сделать это через пять-семь лет. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times.

Его попросили прокомментировать статью издания New Yorker, в которой описывались учения в Эстонии с целью проверки ее готовности к возможному российскому вторжению. Авторы отметили, что Эстония не имеет военно-воздушных сил и военно-морского флота. В целом для Эстонии «все прошло не очень хорошо», добавляют в NYT.

По словам Рютте, авторы статьи в New Yorker правы. Однако это не является тревожным сигналом, поскольку у НАТО есть «все планы на случай нападения на Эстонию».

«У нас есть все планы на случай нападения на Эстонию, и россияне это знают, наша реакция будет разрушительной. Я не могу вдаваться во все детали, потому что Владимир Путин, я знаю, смотрит эти программы. Но мы должны быть уверены, что у нас есть не только эти планы, но и люди, и военная техника для их выполнения.

И именно поэтому мы должны тратить больше (на оборону). Но это не означает, что эстонцы оставлены на произвол судьбы. На помощь придет вся сила НАТО, включая полную поддержку Соединенных Штатов. Путин это знает. Вот почему он не нападет на Эстонию сегодня. Но он может напасть через пять-семь лет, если мы не сделаем все эти дополнительные инвестиции», – пояснил он.

На вопрос о том, уверен ли он, что, если бы на Эстонию напали, Штаты пришли бы стране на помощь, Рютте ответил, что да – на сто процентов. Он акцентировал, что в Вашингтоне «полностью преданы статье 5» (нападение на одну или несколько стран - членов НАТО считается нападением на весь Альянс).

«У меня нет никаких сомнений, и это было очень четко сказано на заключительной пресс-конференции в Гааге. Но также все, что я обсуждал в течение последних шести месяцев с новой американской администрацией – абсолютно без всякого сомнения, что США полностью преданы НАТО, полностью преданы статье 5. Есть один большой раздражитель, и это тот факт, что европейцы не платят свою справедливую долю», – констатировал генсек.