USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию

10:12 3069

Сейчас Россия не станет нападать на Эстонию, однако может сделать это через пять-семь лет. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times.

Его попросили прокомментировать статью издания New Yorker, в которой описывались учения в Эстонии с целью проверки ее готовности к возможному российскому вторжению. Авторы отметили, что Эстония не имеет военно-воздушных сил и военно-морского флота. В целом для Эстонии «все прошло не очень хорошо», добавляют в NYT.

По словам Рютте, авторы статьи в New Yorker правы. Однако это не является тревожным сигналом, поскольку у НАТО есть «все планы на случай нападения на Эстонию».

«У нас есть все планы на случай нападения на Эстонию, и россияне это знают, наша реакция будет разрушительной. Я не могу вдаваться во все детали, потому что Владимир Путин, я знаю, смотрит эти программы. Но мы должны быть уверены, что у нас есть не только эти планы, но и люди, и военная техника для их выполнения.

И именно поэтому мы должны тратить больше (на оборону). Но это не означает, что эстонцы оставлены на произвол судьбы. На помощь придет вся сила НАТО, включая полную поддержку Соединенных Штатов. Путин это знает. Вот почему он не нападет на Эстонию сегодня. Но он может напасть через пять-семь лет, если мы не сделаем все эти дополнительные инвестиции», – пояснил он.

На вопрос о том, уверен ли он, что, если бы на Эстонию напали, Штаты пришли бы стране на помощь, Рютте ответил, что да – на сто процентов. Он акцентировал, что в Вашингтоне «полностью преданы статье 5» (нападение на одну или несколько стран - членов НАТО считается нападением на весь Альянс).

«У меня нет никаких сомнений, и это было очень четко сказано на заключительной пресс-конференции в Гааге. Но также все, что я обсуждал в течение последних шести месяцев с новой американской администрацией – абсолютно без всякого сомнения, что США полностью преданы НАТО, полностью преданы статье 5. Есть один большой раздражитель, и это тот факт, что европейцы не платят свою справедливую долю», – констатировал генсек.

Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
12:23 840
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах
03:07 6643
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул наша корреспонденция
5 июля 2025, 20:29 9107
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
12:14 706
Украина скрыла ядерную аварию
Украина скрыла ядерную аварию Утверждает турецкая пресса
12:01 1228
Россия собирается взять украинский город в кольцо
Россия собирается взять украинский город в кольцо
11:51 1402
Россия стреляет по украинским военкоматам
Россия стреляет по украинским военкоматам ВИДЕО
11:22 1358
Палестинские шейхи решили признать Израиль
Палестинские шейхи решили признать Израиль
10:47 2011
Украина отказалась от требования России
Украина отказалась от требования России
10:37 2885
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
10:12 3070
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
10:04 3144

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
12:23 840
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах
03:07 6643
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул наша корреспонденция
5 июля 2025, 20:29 9107
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
12:14 706
Украина скрыла ядерную аварию
Украина скрыла ядерную аварию Утверждает турецкая пресса
12:01 1228
Россия собирается взять украинский город в кольцо
Россия собирается взять украинский город в кольцо
11:51 1402
Россия стреляет по украинским военкоматам
Россия стреляет по украинским военкоматам ВИДЕО
11:22 1358
Палестинские шейхи решили признать Израиль
Палестинские шейхи решили признать Израиль
10:47 2011
Украина отказалась от требования России
Украина отказалась от требования России
10:37 2885
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
10:12 3070
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
10:04 3144
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться