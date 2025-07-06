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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Украина отказалась от требования России

10:37 2889

Киев никогда не согласится на ограничения обороноспособности, если страну не возьмут в НАТО, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. По словам Тихого, дискуссия о принятии Украины в альянс стала «очень токсичной»: каждый новый раунд обсуждения «ходит по кругу».

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не должна иметь вооруженные силы, которые могут «представлять угрозу России». В июне 2025 года он заявил, что «РФ не допустит, чтобы в Украине были вооруженные силы, которые в перспективе будут угрожать России», добавив, что цели России «будут достигнуты либо мирным, либо военным путем».

В марте 2025 года Путин требовал прекращения всех поставок оружия Украине на время предполагаемого 30-дневного перемирия, а также запрета на мобилизацию и подготовку украинских военных. Он утверждал, что это необходимо для создания условий для переговоров.

В рамках переговоров в Стамбуле в 2022 году российская сторона предлагала условия, включающие ограничение численности и номенклатуры вооружений украинской армии, а также отказ Украины от военного сотрудничества с Западом. Эти требования были восприняты Киевом как попытка добиться капитуляции.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что требования Путина о разоружении Украины, включая ограничение мобилизации и поставок оружия, фактически направлены на ослабление украинских вооруженных сил, чтобы Россия могла возобновить наступательные операции на более выгодных условиях

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