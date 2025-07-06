Палестинские шейхи решили признать Израиль

Несколько ведущих клановых лидеров в городе Хеврон на Западном берегу выступили с предложением создать автономное арабское образование, заявив о готовности признать Государство Израиль как национальное государство еврейского народа и присоединиться к «Соглашениям Авраама».

Инициатива исходит от шейха Вадии аль-Джабари и еще четырех шейхов, представляющих крупнейшие кланы региона. В совместном письме, направленном министру экономики Израиля Ниру Баркату, они заявляют о намерении выйти из-под юрисдикции Палестинской автономии и создать «Эмират Хеврона» — структуру, основанную на традиционном клановом управлении.

«Эмират Хеврона признает Государство Израиль как национальное государство еврейского народа, а Государство Израиль признает Эмират Хеврона как представителя арабских жителей Хевронского округа», — говорится в письме.

Предложение включает план по трудоустройству палестинских рабочих в Израиле. На первом этапе предлагается предоставить разрешения 1 000 работникам из Хеврона, с последующим расширением до 50 000 человек. В документе подчеркивается обязательство к «нулевой терпимости» к терроризму, в отличие от нынешней политики, при которой, как утверждается, Палестинская автономия оказывает поддержку осужденным за террористическую деятельность.

Шейхи заявляют, что соглашения в Осло привели к усилению коррумпированных структур и подрыву местного самоуправления. В заявлении отмечено: «Они привели к власти Палестинскую автономию, вместо признания традиционного местного лидерства».

В рамках инициативы предлагается создать совместную израильско-палестинскую экономическую зону площадью более 1 000 акров, где, по оценкам, могут быть трудоустроены десятки тысяч человек. Кроме того, авторы обращения заявляют о поддержке со стороны большинства населения Хеврона: согласно предоставленным данным, к инициативе присоединился 21 шейх, представляющий около 550 000 из более чем 700 000 жителей региона.

Инициатива получила неформальную поддержку со стороны некоторых представителей израильского поселенческого движения, в том числе главы Совета поселений Самарии Йоси Дагана и главы Совета поселений Биньямина и Шомрона Исраэля Ганца.

Проект разрабатывается при участии исследователя арабской культуры Мордехая Кедара, который продвигает модель создания автономных городов-эмиратов на Западном берегу, управляемых местными кланами. По его мнению, попытка заменить клановую структуру палестинской национальной идентичностью оказалась неэффективной.

Тем не менее в израильских силовых структурах предложение вызывает настороженность. Представители военного командования и Службы общей безопасности (ШАБАК) выразили опасения, что замена центральной власти сетью клановых образований может привести к хаосу и межклановому насилию.

«Как можно управлять десятками вооруженных семей, каждая из которых контролирует собственную территорию?» — заявил бывший командующий Центрального округа ЦАХАЛ генерал-майор Гади Шамни.

Противоположную позицию занимает генерал в отставке Амир Авиви, основатель Форума обороны и безопасности Израиля. Он называет Палестинскую автономию «центральным источником радикализации» и считает, что проект шейхов может стать альтернативой текущей модели управления.

По словам представителей кланов, их предложение представляет собой ответ на утрату доверия к Палестинской автономии, которую они обвиняют в коррупции, неэффективности и подрыве безопасности. Один из шейхов заявил: «Палестинская автономия не может защитить нас и не может защитить себя».

Участники инициативы рассчитывают на поддержку со стороны бывшего президента США Дональда Трампа и полагают, что такая поддержка может способствовать принятию их плана правительством Израиля.