Россияне боятся войны с НАТО

Преобладающая часть россиян больше не считают оправданным использование ядерного арсенала против Украины, выступают за мирные переговоры и опасаются прямого конфликта с НАТО. Это следует из результатов опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно результатам опроса, допустимым применение ядерного оружия против Украины считают лишь 24% — это на 15 процентных пунктов меньше, чем в ноябре 2024 года. Против — уже 65% респондентов (рост в полтора раза в сравнении с 2024 годом). Ядерный удар чаще оправдывают мужчины (29%), жители Москвы (29%) и сторонники курса Владимира Путина (26%). Против этой идеи чаще выступают противники Кремля (73%) и те, кто считает, что страна движется по неверному пути (69%).

Кроме того, 56% россиян опасаются, что конфликт в Украине может перерасти в прямое столкновение с НАТО. Обратного мнения придерживаются 31%. Наибольший уровень тревожности фиксируется среди респондентов в возрасте 40–54 лет (62%), жителей городов от 100 до 500 тыс. человек (59%) и критиков политического курса (64%). Скептически к угрозе войны с НАТО относятся пожилые россияне (35% среди старше 55 лет), москвичи (45%) и те, кто считает, что Россия движется в правильном направлении (34%).

Поддержка идеи мирных переговоров с Украиной остается высокой: за них выступают две трети россиян (64%) — это максимальный уровень второй месяц подряд. За продолжение боевых действий высказались 31%.

В то же время общее внимание к конфликту становится меньше. По данным «Левада-центра», в июне за событиями вокруг Украины активно следили 53% россиян, что несколько ниже, чем в мае. Еще 31% — с меньшим вниманием, а 14% признались, что не следят за ситуацией вовсе. Больше всего интерес к войне проявляют люди старше 55 лет (68%), а также те, кто одобряет курс Путина (56%) и считает, что страна движется в правильном направлении (57%).