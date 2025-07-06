Главный аэропорт Израиля под атакой

Йеменские хуситы заявили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по крупнейшему аэропорту Израиля - международному аэропорту имени Бен-Гуриона, расположенному недалеко от Тель-Авива.
«Мы нанесли удар по аэропорту Лод (Бен-Гурион) гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2», - cообщил представитель хуситов.
В ходе ирано-израильской войны 15 июня иранские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион после того, как ЦАХАЛ ударил по аэропортам имени имама Хомейни и Фехрабад. Сообщалось, что аэропорт получил значительные повреждения.