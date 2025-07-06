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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Стало известно, кто на самом деле создал «Шахеды»

11:37 1458

Ударный беспилотник «Шахед», изначально разработанный в Иране, создан из китайских комплектующих и собран в России руками северокорейцев, пишет британское издание The Times.

Издание отмечает, что четырехцилиндровый двигатель «Шахеда» производит китайская компания Xiamen Limbach, а другие комплектующие - передатчики, генераторы сигналов и преобразователи - Пекинский институт микроэлектронных технологий.

Происхождение беспилотника, говорится в статье, символизирует формирование «оси зла» в лице Китая, КНДР, России и Ирана, которых объединяет ненависть к западным ценностям.

На днях, напоминает The Times, глава МИД Китая Ван И открыто заявил главе дипломатии ЕС Кае Каллас, что Пекин заинтересован в продолжении войны России с Украиной, чтобы США не смогли полностью сосредоточиться на Китае.

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