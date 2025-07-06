Стало известно, кто на самом деле создал «Шахеды»

Ударный беспилотник «Шахед», изначально разработанный в Иране, создан из китайских комплектующих и собран в России руками северокорейцев, пишет британское издание The Times.
Издание отмечает, что четырехцилиндровый двигатель «Шахеда» производит китайская компания Xiamen Limbach, а другие комплектующие - передатчики, генераторы сигналов и преобразователи - Пекинский институт микроэлектронных технологий.
Происхождение беспилотника, говорится в статье, символизирует формирование «оси зла» в лице Китая, КНДР, России и Ирана, которых объединяет ненависть к западным ценностям.
На днях, напоминает The Times, глава МИД Китая Ван И открыто заявил главе дипломатии ЕС Кае Каллас, что Пекин заинтересован в продолжении войны России с Украиной, чтобы США не смогли полностью сосредоточиться на Китае.