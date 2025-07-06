Россия собирается взять украинский город в кольцо

Российская армия, вероятно, в ближайшие месяцы попытается окружить Покровск в Донецкой области и обойти укрепленную линию украинской обороны с запада. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно оценкам аналитиков, российские войска продвинулись на северо-восток от Покровска и, предположительно, стремятся продолжить наступление в направлении Доброполья. Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 4 июля, указывают на захват сел Коптево и Шевченко Первое, а также продвижение к юго-восточной окраине населенного пункта Разино.

Эксперты отмечают попытки российских сил сосредоточиться на продвижении вдоль трассы Т-0504 Покровск – Константиновка, начиная с начала 2025 года.

В ISW полагают, что российское командование, вероятно, намерено использовать выступ между Покровском и Торецком для охвата Покровска с северо-востока и севера или с целью обхода украинских укреплений в районе Константиновки с юго-запада и запада. Подразделения, участвующие в этих операциях, были переброшены в зону боевых действий в феврале–марте 2025 года для усиления группировки РФ к востоку от Покровска.

Как сообщает украинский военный аналитик Константин Машовец, в районе Новоторецкого и Новоэкономического (по обе стороны от Разино) действуют части 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус) и 150-й мотострелковой дивизии. Эти подразделения ранее захватили Малиновку и Коптево. Также в регионе задействована 110-я мотострелковая бригада (входит в 51-ю армию, ранее — 1-й армейский корпус «ДНР»).

Украинские силы продолжают наносить потери наступающим войскам РФ. Пока неизвестно, будет ли российское командование использовать эти же подразделения для дальнейшего продвижения на север и запад от Разино, либо перебросит дополнительные силы. В ISW отмечают, что продвижение в западном направлении требует форсирования реки Казенный Торец, что может затруднить операцию в зависимости от уровня воды.

Российское продвижение в сторону Покровска и Мирнограда остается частью долгосрочной операционной цели, которую Москва преследует уже 18 месяцев. В ISW напоминают, что еще в декабре 2024 года прогнозировали: для охвата Покровска с северо-востока российские войска должны продвинуться в направлении Родинского. Последние успехи на подступах к Разино соответствуют этому сценарию.

Командир батальона артиллерийской разведки Национальной гвардии Украины 5 июля сообщил, что Россия сосредотачивает атаки между Малиновкой, Новооленовкой и Поповым Яром с целью перерезать украинские логистические маршруты в сторону Мирнограда и Покровска. Согласно сообщению, российские войска активно используют мотоциклы и багги.

Военные блогеры из РФ 4 и 5 июля утверждали, что российская армия наносит удары по логистической инфраструктуре ВСУ, в том числе по мосту у села Шахово, наземным линиям связи в районе Удачного и железнодорожной ветке вблизи Котлино.

С конца 2024 года, как отмечают в ISW, продвижение российских сил на юго-восток, юг и юго-запад от Покровска фактически остановилось из-за применения украинских беспилотников. С января 2025 года позиции сторон в этом секторе практически не изменились.

В Институте не исключают, что российское командование сейчас сосредоточено на продвижении к северо-востоку от Покровска, чтобы закрепиться в районе Родинского. Это может позволить либо атаковать Покровск напрямую, либо двинуться на северо-запад — в сторону Новоалександровки — с целью перерезать трассу М-30 (Покровск – Павлоград) и вынудить ВСУ отступить под угрозой окружения.

Также рассматривается сценарий наступления на север от Удачного или Котлино, однако, по оценке аналитиков, российским силам будет крайне трудно прорвать украинскую оборону в этом районе.

Дальнейшее продвижение российских сил в сторону Доброполья может свидетельствовать о намерении сосредоточиться на западной части укреплённой линии обороны Украины, представляющей собой цепь городов, адаптированных под долговременную оборону. Целью может быть попытка вынудить украинские войска отступить, избегая лобового штурма.

Одновременно, как указывают в ISW, российским войскам не удалось добиться существенного продвижения из Торецка, Часового Яра или с северной стороны водохранилища Клебан-Бык, что осложняет реализацию первоначального плана наступления на Константиновку и всю укрепленную линию.

Аналитики допускают, что российское командование может скорректировать стратегию и сосредоточиться на формировании выступа в районе между Добропольем и Константиновкой, продвигаясь через сельскохозяйственные и малонаселенные районы. Для удержания такого плацдарма потребуется форсировать реку Казённый Торец в нескольких местах и обеспечить снабжение на западном берегу.

Для полного контроля над логистическими маршрутами Украины также может потребоваться захват населенных пунктов вдоль линии Покровск – Александровка.

В то же время в ISW выражают сомнение в том, что российская Центральная группировка войск, действующая на Покровском направлении, располагает достаточными силами для реализации подобной операции. Подразделения, задействованные в регионе, понесли значительные потери и находятся на пределе боеспособности после более чем года активных наступательных действий.

«Скорее всего, подобная операция станет затяжной и приведёт к высоким потерям в живой силе, при этом её результативность будет ограниченной. Однако российское командование уже не раз демонстрировало готовность вести именно такие кампании», — говорится в заключении отчёта ISW.