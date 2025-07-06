Украина скрыла ядерную аварию

Украина скрыла сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который мог привести к катастрофе, пишет турецкая газета Aydınlık. Издание ссылается на «секретные документы» Службы безопасности Украины.

Из документов якобы следует, что весной 2024 года полковник Андрей Семенюк, который возглавляет Южно-Украинское отделение СБУ в Николаевской области, не позволил сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о технической неисправности на АЭС.

Как утверждает Aydınlık, в документах четко указано, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, но благодаря сокрытию СБУ этот инцидент не отражен в оценке МАГАТЭ.

Вместе с тем в документах не приводится дополнительная информация о характере неисправности.

«Неясно, были ли сотрудники МАГАТЭ обмануты полковником Семенюком и его командой или же они намеренно скрыли неисправность по политическим причинам», — пишет Aydınlık.

Однако в переписке говорится, что полковник передал информацию о неисправности украинским властям и что «этот инцидент не был включен в расследование».

Южно-Украинская атомная электростанция расположена на берегах Южного Буга в Николаевской области Украины, в 140 км от областного центра.