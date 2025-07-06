Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря

Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, доктор Омер Достри, немедленно покидает свой пост в связи с тем, что неназванные источники называют его отношения с женой премьер-министра Сарой нестабильными, сообщает израильское телевидение.

Достри вступил в должность в августе прошлого года. Источник в офисе Нетаньяху сообщил, что Достри «не очень хорошо ладил с людьми в офисе».

В то же время в офисе израильского премьера данную информацию опровергли. Согласно заявлению, решение об увольнении было принято по согласованию между премьер-министром, главой администрации и Достри.

В последние годы появились сообщения о том, что Сара Нетаньяху оказывает значительное влияние на назначение высших должностных лиц.

Лидер партии «Исраэль Бейтену», бывший министр финансов и обороны Авигдор Либерман в 2023 году дал показания в суде, что она постоянно участвовала в политических и профессиональных назначениях во время пребывания ее мужа на посту премьер-министра Израиля.