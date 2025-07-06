«Он уже мертв. Он еще умрет»

Впервые я увидел эту фотографию на обложке сборника рассказов Сартра. На первый взгляд казалось, что дизайнеры книжки по каким-то ведомым только им причинам сделали произвольный выбор, поместив портрет романтичного юноши. Тем более что в книге не было ни грамма романтики. Вспомнить хотя бы одну из самых мрачных сартровских новелл — «Стену».

Но оказалось, связь самая что ни на есть прямая. И именно со «Стеной», в которой Сартр описывает последнюю ночь испанских республиканцев, приговоренных к расстрелу.

На снимке — молодой человек с открытым, ясным взглядом и уверенными, почти твердыми чертами лица. Он смотрит в камеру с таким выражением, словно впереди у него целая жизнь. Он будто бы верит в завтрашний день. Но это не так. Этот человек проживает свою последнюю ночь. Утром его повесят. Публично. Перед толпой.

Это Льюис Пейн, ему всего двадцать один год, и он участник неудавшегося покушения на госсекретаря США Уильяма Сьюарда в 1865 году.

Автор снимка — Александр Гарднер, один из первых военных фотографов, легендарная фигура в истории фотографии.

Жизнь Пейна была короткой, но драматичной. Он родился в апреле 1844 года в Алабаме, в семье баптистского пастора, был младшим из девяти детей. Позже семья перебралась во Флориду. Там его и настигла весть о начале гражданской войны между Севером и Югом. В семнадцать лет он добровольно вступил в армию конфедератов, а в девятнадцать участвовал в самой кровавой битве той войны под Геттисбергом. Там его ранили, он попал в плен, но сумел сбежать и снова вернулся на фронт. После капитуляции южан в 1865 году Пейн так и не смог смириться с поражением.

В Вашингтоне судьба свела его с актером Джоном Бутом, фанатичным сторонником Конфедерации. Сначала они обсуждали идею похитить Линкольна и обменять его на пленных. Пейн с энтузиазмом поддержал план. Дата была назначена — 17 марта 1865 года. В тот день Авраам Линкольн должен был посетить госпиталь. Но он туда не приехал, и план рухнул.