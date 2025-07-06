USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

«Он уже мертв. Он еще умрет»

воскресное чтение
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
12:17 989

Впервые я увидел эту фотографию на обложке сборника рассказов Сартра. На первый взгляд казалось, что дизайнеры книжки по каким-то ведомым только им причинам сделали произвольный выбор, поместив портрет романтичного юноши. Тем более что в книге не было ни грамма романтики. Вспомнить хотя бы одну из самых мрачных сартровских новелл — «Стену».

Он не умолял о пощаде, не дрожал, не плакал. Он встретил смерть с достоинством

Но оказалось, связь самая что ни на есть прямая. И именно со «Стеной», в которой Сартр описывает последнюю ночь испанских республиканцев, приговоренных к расстрелу.

На снимке — молодой человек с открытым, ясным взглядом и уверенными, почти твердыми чертами лица. Он смотрит в камеру с таким выражением, словно впереди у него целая жизнь. Он будто бы верит в завтрашний день. Но это не так. Этот человек проживает свою последнюю ночь. Утром его повесят. Публично. Перед толпой.

Это Льюис Пейн, ему всего двадцать один год, и он участник неудавшегося покушения на госсекретаря США Уильяма Сьюарда в 1865 году.

Автор снимка — Александр Гарднер, один из первых военных фотографов, легендарная фигура в истории фотографии.

Жизнь Пейна была короткой, но драматичной. Он родился в апреле 1844 года в Алабаме, в семье баптистского пастора, был младшим из девяти детей. Позже семья перебралась во Флориду. Там его и настигла весть о начале гражданской войны между Севером и Югом. В семнадцать лет он добровольно вступил в армию конфедератов, а в девятнадцать участвовал в самой кровавой битве той войны под Геттисбергом. Там его ранили, он попал в плен, но сумел сбежать и снова вернулся на фронт. После капитуляции южан в 1865 году Пейн так и не смог смириться с поражением.

В Вашингтоне судьба свела его с актером Джоном Бутом, фанатичным сторонником Конфедерации. Сначала они обсуждали идею похитить Линкольна и обменять его на пленных. Пейн с энтузиазмом поддержал план. Дата была назначена — 17 марта 1865 года. В тот день Авраам Линкольн должен был посетить госпиталь. Но он туда не приехал, и план рухнул.

Сначала они обсуждали идею похитить Линкольна и обменять его на пленных. Пейн с энтузиазмом поддержал план. Дата была назначена — 17 марта 1865 года. В тот день Авраам Линкольн должен был посетить госпиталь

Тогда Бут предложил не похищение, а убийство. Все было распределено: Бут убивает президента Линкольна, Пейн — госсекретаря Сьюарда, а Джордж Атцеродт — вице-президента Джонсона. Все покушения должны были произойти одновременно, 14 апреля в 22:15.

Что было дальше, известно: Бут выстрелом из пистолета убил Линкольна во время спектакля в театре «Форд», Атцеродт струсил, напился и никуда не пошел, но его все равно схватили и повесили, а Пейн отправился в дом Сьюарда, который после аварии с его экипажем лечился дома с переломом руки.

Пейн представился врачом. Старший сын Сьюарда, Фредерик, насторожился и попытался остановить «доктора». Пейн ударил его рукояткой пистолета, прорвался к спальне, несколько раз ударил Сьюарда ножом, но в темноте удары были не смертельными, и Сьюард остался жив.

Заговор провалился. Бут был убит при задержании, остальных схватили и приговорили к смертной казни. Повешение состоялось 7 июля.

Разрешение на фотосъемку приговоренных получил только один человек — 44-летний Александр Гарднер. Уроженец Шотландии, социалист по убеждениям, эмигрировавший под влиянием идей Роберта Оуэна в США, чтобы основать там утопическую коммуну без эксплуатации. Однако в Штатах Гарднера увлекла фотография, и он ушел снимать войну, став первым в истории фотографом, документировавшим фронтовые сражения и запечатлевшим похороны Линкольна.

Фотография — это всегда смерть, отпечаток того, что уже исчезло. Но на этой фотографии смерть не просто рядом — она уже вошла в кадр

С Пейном Гарднер встретился в тюрьме за день до казни. По воспоминаниям фотографа, Пейн произвел впечатление человека спокойного, решительного и без раскаяния. Он не умолял о пощаде, не дрожал, не плакал. Он встретил смерть с достоинством. Возможно, именно поэтому врагам Пейна не хотелось, чтобы эта фотография получила широкое распространение - на ней он не выглядит ни побежденным, ни сломленным, ни даже испуганным.

В это трудно поверить, но юноша с портрета Гарднера знает, что это его последняя ночь. Ночь, которая длиннее и короче всех одновременно. Камера, стены, охрана — всё навсегда. Двери не откроются. Чтобы умирать в двадцать один год, нужно собрать всю волю, которая у тебя есть. И Пейн, похоже, собрал. Он выпрямился. Он замер. Он затих.

Философ Ролан Барт не мог пройти мимо этой фотографии. В своей последней книге «Светлая камера» он написал о ней:

«Фотография красива, изображенный юноша — привлекателен, и это вызывает интерес. Но потрясение вызывает то, что он скоро умрет. Это случится — и это уже случилось. Фотография показывает мне позу из прошлого, но говорит о смерти, которая только грядет. Потрясение рождается из этого совпадения. Фотография — это всегда смерть, отпечаток того, что уже исчезло. Но на этой фотографии смерть не просто рядом — она уже вошла в кадр. Пейн на ней еще живой. Он уже мертв. Он еще умрет».

Читайте по теме

Истина исчезла первой. Бог растворился в страхе. Остается только Вождь слово публицисту
02:29 7907
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы главная тема; все еще актуально
29 июня 2025, 19:29 9877
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
27 июня 2025, 03:02 11099
Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
12:23 874
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах
03:07 6653
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул наша корреспонденция
5 июля 2025, 20:29 9114
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
12:14 728
Украина скрыла ядерную аварию
Украина скрыла ядерную аварию Утверждает турецкая пресса
12:01 1250
Россия собирается взять украинский город в кольцо
Россия собирается взять украинский город в кольцо
11:51 1427
Россия стреляет по украинским военкоматам
Россия стреляет по украинским военкоматам ВИДЕО
11:22 1371
Палестинские шейхи решили признать Израиль
Палестинские шейхи решили признать Израиль
10:47 2025
Украина отказалась от требования России
Украина отказалась от требования России
10:37 2902
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
10:12 3084
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
10:04 3158

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
12:23 874
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах
03:07 6653
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул
Россия бьет по Пашиняну через Стамбул наша корреспонденция
5 июля 2025, 20:29 9114
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
Жена Нетаньяху довела его пресс-секретаря
12:14 728
Украина скрыла ядерную аварию
Украина скрыла ядерную аварию Утверждает турецкая пресса
12:01 1250
Россия собирается взять украинский город в кольцо
Россия собирается взять украинский город в кольцо
11:51 1427
Россия стреляет по украинским военкоматам
Россия стреляет по украинским военкоматам ВИДЕО
11:22 1371
Палестинские шейхи решили признать Израиль
Палестинские шейхи решили признать Израиль
10:47 2025
Украина отказалась от требования России
Украина отказалась от требования России
10:37 2902
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
Глава НАТО назвал сроки нападения России на Эстонию
10:12 3084
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
Представитель Алиева о завершении обсуждений с Арменией
10:04 3158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться