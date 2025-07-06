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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»

12:23 878

Российского десанта не было и не будет в Одессе, пообещал украинский лидер Владимир Зеленский в своем поздравлении военнослужащим Военно-морских сил ВСУ.

«Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе, «Москва» пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а «зерновой коридор» функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира», - подчеркнул Зеленский.

Ранее Financial Times cо ссылкой на источники писала, что главной военной целью России является взятие Одессы, которую президент РФ Владимир Путин считает «исторически русским городом».

Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
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Зеленский: «Москва пошла на дно, российского десанта в Одессе не будет…»
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12:23 879
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Украина скрыла ядерную аварию
Украина скрыла ядерную аварию Утверждает турецкая пресса
12:01 1255
Россия собирается взять украинский город в кольцо
Россия собирается взять украинский город в кольцо
11:51 1428
Россия стреляет по украинским военкоматам
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Палестинские шейхи решили признать Израиль
Палестинские шейхи решили признать Израиль
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Украина отказалась от требования России
Украина отказалась от требования России
10:37 2902
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