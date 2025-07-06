В России призвали не ждать авиарейсов с США

«Это гадание на кофейной гуще. Два года мы говорим про возможность открытия прямых рейсов в Саудовскую Аравию. Первый раз это прозвучало то ли в 2022-м, то ли в 2023-м году. И только сейчас в расписании Шереметьево появились саудовские авиалинии. Пока без времени, без слотов, без стоимости билетов, забронировать пока нельзя, но прошло два года.

(Насчет авиарейсов с) США, я подозреваю, что это может занять еще какое-то продолжительное время. Поэтому объявление о том, что скоро откроется прямое авиасообщение, я бы не стала на месте пассажиров брать в расчет, а принимала бы решение уже исходя из факта, когда это прямое авиасообщение действительно открыто», - сказала Ломидзе.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в марте 2022 года после введения взаимных санкций, включая закрытие воздушного пространства США для российских самолетов и наоборот.

В феврале 2025 года на переговорах в Стамбуле Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ, отметив, что обсуждались пути преодоления «раздражителей» в двусторонних отношениях.

В июне 2025 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прямые рейсы могут возобновиться до конца 2025 года, так как американский бизнес проявляет интерес к этому и к поставкам авиазапчастей в Россию.

США пока не подтверждают планов по возобновлению авиасообщения. В апреле 2025 года Госдепартамент США опроверг сообщения о таких намерениях. Также пост в X от 18 апреля 2025 года указывает, что ЕС препятствует попыткам России добиться снятия авиасанкций в рамках возможного соглашения о прекращении огня в Украине.