Как ХАМАС пытался перехитрить израильтян

По данным израильской прессы, в конце декабря 2023 года в интернете был опубликован тендер на услуги по уборке для одной из баз подразделения 8200 - подразделения радиоэлектронной разведки Армии обороны Израиля.

В докладе говорится, что во время операций ЦАХАЛ в Газе устройство захвата показало, что ХАМАС пытался использовать информацию из тендера в качестве средства получения доступа к секретной базе. Событие привело к немедленной отмене тендера.

Армия обороны Израиля усилила меры безопасности, чтобы предотвратить подобные попытки в будущем, отмечают СМИ.