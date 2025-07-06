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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Как ХАМАС пытался перехитрить израильтян

12:45 1292

ХАМАС спустя три месяца после резни 7 октября пытался проникнуть на базу разведки Армии обороны Израиля.

По данным израильской прессы, в конце декабря 2023 года в интернете был опубликован тендер на услуги по уборке для одной из баз подразделения 8200 - подразделения радиоэлектронной разведки Армии обороны Израиля.

В докладе говорится, что во время операций ЦАХАЛ в Газе устройство захвата показало, что ХАМАС пытался использовать информацию из тендера в качестве средства получения доступа к секретной базе. Событие привело к немедленной отмене тендера.

Армия обороны Израиля усилила меры безопасности, чтобы предотвратить подобные попытки в будущем, отмечают СМИ.

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