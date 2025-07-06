Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана

На днях стало известно, что во время 12-дневной войны Иран нанес прицельные ракетные удары по пяти военным базам Израиля. Как сообщила The Telegraph, ссылаясь на спутниковые данные, предоставленные Орегонским университетом США, не менее шести иранских ракет поразили военные базы, расположенные в разных регионах еврейского государства. Израиль, как в период боевых действий, так и после, не раскрывал информацию о поражении своих военных объектов — военная цензура запретила распространение любых сведений на эту тему. Тем не менее данные, полученные британским изданием, подтверждают, что иранские ракеты были нацелены на важные военные объекты в центральной, северной и южной частях страны. Среди них — авиабаза Тель-Ноф, разведывательная база Глилот, база Циппорит, где производятся бронетехника и вооружение, крупный военный логистический центр, а также база, где собираются разведданные.

Помимо шести ракет, которые, как утверждается, поразили военные базы, еще 36 ракет упали на территории Израиля, избежав перехвата израильскими и американскими средствами ПВО. В результате погибли 28 человек, были повреждены 2305 квартир в 240 зданиях, а также два университета и одна больница. Более 13 тысяч израильтян стали вынужденными переселенцами. Всего за 12 дней войны Иран выпустил по Израилю более 500 баллистических ракет. Исламская Республика также запустила около 1100 беспилотников, из которых только один добрался до территории Израиля. В отчете отмечается, что, хотя общий уровень успешности перехвата был высоким, в течение первых восьми дней войны ежедневно все большему числу ракет удавалось проскользнуть сквозь систему обороны. В целом анализ данных показал — к седьмому дню около 16 процентов ракет прошли через израильские и американские системы ПВО.

The Telegraph сообщает, что причина сокращения числа перехватов неясна. Однако отмечается, что Израиль, возможно, решил приберечь свои ракеты-перехватчики до кульминационного момента военных действий. Другой причиной снижения числа перехватов был тип ракет, которые Иран выбирал для запуска. Газета предположила, что они могли быть сложными для перехвата. Точные удары по ряду важнейших стратегических объектов, в том числе по пяти военным базам, Ирану удалось нанести во многом благодаря информации, передаваемой на местах агентами КСИР. Другое влиятельное британское издание The Guardian со ссылкой на израильские судебные документы сообщает, что в том числе и агенты иранских спецслужб азербайджанского происхождения передали КСИР фотографии нескольких военных баз в Израиле, а также снимки института Вейцмана. Напомним, что до начала войны против Ирана Израиль выявил на своей территории разветвленную сеть шпионов, работающих на иранскую разведку. В апреле 2024 года, после первых ракетных ударов Тегерана, в ходе масштабной операции были задержаны более 30 граждан Израиля за сотрудничество с КСИР. В числе арестованных в конце прошлого года оказались и несколько репатриантов азербайджанского происхождения, обвиненных в работе на иранские спецслужбы.

Среди них — 33-летний Рафаэль Гулиев, который переехал из Баку в Израиль в возрасте семи лет, и недавно вышедшая за него замуж уроженка Баку Лала Гулиева. Израильские источники сообщали в ноябре 2024 года, что эти лица проводили наблюдение и фотографировали ряд военных объектов, в том числе окрестности авиабазы Неватим, где дислоцируются истребители F-35. После выявления деятельности агентов азербайджанского происхождения была усилена охрана командира авиабазы. Из судебных материалов по делам арестованных иранских шпионов следует, что за последние годы активность иранской разведки в Израиле значительно возросла, однако существенных результатов она не принесла и ожиданий Тегерана по устранению высокопоставленных израильских военных и политиков не оправдала. Тем временем Израиль осуществлял разрушительную шпионскую деятельность в отношении Ирана, позволив «Моссаду» обнаружить и ликвидировать большую часть высшего командования и его ученых-атомщиков в одно мгновение в ранние часы пятницы 13 июля, а также множество других целей. Хотя деятельность иранских шпионов в Израиле не принесла Тегерану ожидаемых результатов, полученная от этой агентурной сети информация впоследствии использовалась для нанесения ракетных ударов по Израилю.

Отмечается, что для ослабления подрывной деятельности «Моссада» на своей территории Иран проводит аресты участников израильской шпионской сети как во время 12-дневной войны, так и после ее окончания. По официальным данным, к настоящему времени задержано более 700 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу израильтян. Однако остается неизвестным, сколько из них действительно были шпионами, а сколько оказались за решеткой лишь в результате подозрений и наветов. В Израиле же, где существует независимая судебная система, иранские агенты арестовываются только на основании веских доказательств. На данный момент дела большинства задержанных иранских агентов еще не переданы в суд, однако процесс над Рафаэлем Гулиевым и его сообщниками начался за несколько месяцев до 12-дневной войны. Во время 12-дневной войны израильская контрразведка также сообщила о задержании нескольких палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с иранскими спецслужбами. Согласно материалам суда, сотрудничество израильтян с иранской разведкой обычно начиналось с текстовых сообщений, поступавших от анонимных пользователей. В одном из таких сообщений человек, представившийся «сотрудником информационного агентства», спрашивал: «Есть ли у вас какая-либо информация о войне? Мы готовы ее купить». В другом сообщении, отправленном палестинцу с израильским гражданством, пользователь под ником «Тегеран–Иерусалим» выразился еще более откровенно: «Свободный Иерусалим объединяет мусульман. Пришлите нам информацию о войне».

В сообщении содержалась ссылка на приложение Telegram, где начинался новый диалог, иногда с кем-то из израильтян, с предложением вознаграждения за, казалось бы, простые поручения. Если получатель проявлял интерес, его новые таинственные контакты советовали настроить PayPal и приложение для получения средств в криптовалюте. В случае с одним из подозреваемых, арестованным 29 сентября 2024 года, последовало поручение пойти в парк и проверить, не зарыт ли в нужном месте черный мешок, за плату в размере почти 1000 долларов. Мешка на месте не было, и новобранец отправил видео, чтобы доказать это. Позже ему поступили другие задания, включавшие раздачу листовок, развешивание плакатов или нанесение граффити, большинство из которых содержали лозунги, порочащие Биньямина Нетаньяху, например: «Мы все вместе против Биби» (прозвище Нетаньяху) или «Биби привел сюда «Хезболлу», или «Биби = Гитлер». Следующий этап включал и фотосъемку. Израильтянин азербайджанского происхождения был нанят для фотографирования секретных объектов по всей стране и, похоже, превратил это в семейный бизнес, заставляя своих родственников делать снимки портовых сооружений в Хайфе (которые позже будут поражены иранскими ракетами в 12-дневной войне этого месяца), авиабазы Неватим в Негеве (по которой был нанесен удар залпом в октябре), а также батарей ПРО «Железный купол» по всей стране и штаб-квартиры военной разведки Глилот к северу от Тель-Авива. Того же новобранца, который отправился на поиски черного мешка, попросили сфотографировать дом ученого-атомщика, работающего в Институте Вейцмана. Главный научный центр Израиля был объектом пристального интереса Ирана. За 15 лет, предшествовавших войне в этом месяце, было убито пять иранских ученых-атомщиков, почти наверняка Моссадом. Тегеран хотел нанести ответный удар.