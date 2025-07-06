Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона

Президент России Владимир Путин «по-настоящему вежливый человек и дальновидный политик», который «не отказывается от диалога». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, почему, когда французский лидер Эммануэль Макрон звонит в Москву, ему отвечают.

«Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. И ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным, идеологическим инстинктам не отказывается от диалога, вот и все», - заявил Лавров.

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств, как заявили в Кремле, «обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы».