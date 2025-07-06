Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано

Авиационное сообщение парализовано между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Полностью парализовано воздушное сообщение между Петербургом и Москвой. Из 52 рейсов, которые должны были вылететь после полудня, 30 отменены, 9 задержаны. Нацперевозчик обещал перевезти пассажиров из Москвы в Петербург на широкофюзеляжных самолетах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что задержки и отмены рейсов 5 июля повлияли на планы как минимум 75 тыс. пассажиров.

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты, сообщила АТОР. В ночь на 6 июля вводились ограничения на работу аэропортов Пулково, Домодедово и Жуковский.

Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тыс. рублей. В обратную сторону ситуация чуть лучше, но все равно билеты единичные.