Четыре азербайджанские шахматистки стартуют на Кубке мира в Батуми

Сегодня в Батуми стартует женский Кубок мира по шахматам.

В соревновании примут участие четыре азербайджанские шахматистки. Пары 1/64 финала с участием представительниц Азербайджана: Говхар Бейдуллаева - Анаита Захедифар (Иран) Ульвия Фаталиева - Чжан Цзилинь (Австралия) Ханым Баладжаева - Эльназ Калиахмет (Казахстан) Гюльнар Мамедова - Ли Юньшань (Канада). Партии стартуют в 15:00. Матч будет состоять из двух классических партий. При необходимости будет сыгран тай-брейк. А накануне состоялась церемония открытия Кубка мира. В ней наряду с президентом Федерации шахмат Грузии Акакием Иашвили, президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем и другими гостями принял участие и президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.