Четыре азербайджанские шахматистки стартуют на Кубке мира в Батуми

Сегодня в Батуми стартует женский Кубок мира по шахматам.
В соревновании примут участие четыре азербайджанские шахматистки.
Пары 1/64 финала с участием представительниц Азербайджана:
Говхар Бейдуллаева - Анаита Захедифар (Иран)
Ульвия Фаталиева - Чжан Цзилинь (Австралия)
Ханым Баладжаева - Эльназ Калиахмет (Казахстан)
Гюльнар Мамедова - Ли Юньшань (Канада).
Партии стартуют в 15:00. Матч будет состоять из двух классических партий. При необходимости будет сыгран тай-брейк.
А накануне состоялась церемония открытия Кубка мира. В ней наряду с президентом Федерации шахмат Грузии Акакием Иашвили, президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем и другими гостями принял участие и президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.
В своей речи Махир Мамедов подчеркнул важность того, что одно из главных событий в мире шахмат принимает Грузия. Он выразил уверенность в том, что Кубок мира будет организован на высоком уровне.
Общий призовой фонд соревнования - 691 250 долларов США. Победительница получит 50 тысяч. Шахматистки, занявшие первые три места, получат право сыграть в турнире претендентов.
Всего в турнире примут участие 107 шахматисток из 47 стран.