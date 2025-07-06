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Четыре азербайджанские шахматистки стартуют на Кубке мира в Батуми

Отдел спорта
13:46 623

Сегодня в Батуми стартует женский Кубок мира по шахматам.

В соревновании примут участие четыре азербайджанские шахматистки.

Пары 1/64 финала с участием представительниц Азербайджана:

Говхар Бейдуллаева - Анаита Захедифар (Иран)

Ульвия Фаталиева - Чжан Цзилинь (Австралия)

Ханым Баладжаева - Эльназ Калиахмет (Казахстан)

Гюльнар Мамедова - Ли Юньшань (Канада).

Партии стартуют в 15:00. Матч будет состоять из двух классических партий. При необходимости будет сыгран тай-брейк.

А накануне состоялась церемония открытия Кубка мира. В ней наряду с президентом Федерации шахмат Грузии Акакием Иашвили, президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем и другими гостями принял участие и президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.

В своей речи Махир Мамедов подчеркнул важность того, что одно из главных событий в мире шахмат принимает Грузия. Он выразил уверенность в том, что Кубок мира будет организован на высоком уровне.

Общий призовой фонд соревнования - 691 250 долларов США. Победительница получит 50 тысяч. Шахматистки, занявшие первые три места, получат право сыграть в турнире претендентов.

Всего в турнире примут участие 107 шахматисток из 47 стран.

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