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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

«Хезболла» отказалась

13:35 1474

Генеральный секретарь организации «Хезболла» Наим Касем отказался от требования Израиля о необходимости разоружения группировки, что является одним из пунктов урегулирования между еврейским государством и Ливаном.

«Израиль и США пытаются запугать нас. Эта угроза не заставит нас сдаться. Пусть они не говорят нам сложить оружие», - сказал Касем. По его словам, Израиль должен вывести войска с территории Ливана, прекратить атаки и авиаудары и вернуть ливанских пленных.

«Соглашение о прекращении огня должно было остановить агрессию, но Израиль совершил тысячи нарушений», - добавил генсек.

Спустя некоторое время премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что все оружие в Ливане должно быть сосредоточено в руках государства.

Несколько дней назад СМИ писали, что «Хезболла» готова передать армии Ливана свое вооружение, в том числе тяжелое, однако для этого Израиль должен покинуть территорию Ливана.

По информации его источников, движение согласилось с предложением президента Ливана Джозефа Ауна о постепенном разоружении и отводе своих сторонников к северу от реки Литани в обмен на возвращение израильских военных к международно признанным границам между странами. Движение также запросило «надежные гарантии ненападения» со стороны Израиля.

Напомним, что 1 июля новостной портал Lebanon 24 объявил, что руководство Ливана одобрило предложенный США пошаговый план урегулирования конфликта с Израилем, который предусматривает разоружение «Хезболлы» в обмен на вывод израильских войск с юга страны к ноябрю нынешнего года.

Посол США в Турции Том Барак, выступающий в роли посредника между Ливаном и Израилем, прибудет с дипломатической миссией в Бейрут 7-10 июля. Он встретится с президентом республики, премьер-министром Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри.

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