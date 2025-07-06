Трампа не воспринимают всерьез ни в Кремле, ни в Киеве

Президент США Дональд Трамп остался крайне недоволен российским президентом Владимиром Путиным после телефонного разговора с ним на этой неделе, пишет Bild.

По сообщениям, разговор прошел в напряженной атмосфере. Путин не проявил заинтересованности в прекращении войны, и, как сообщается, холодно отнесся к предложениям Трампа. После разговора Трамп открыто выразил недовольство перед американскими журналистами:

«Путин не хочет останавливаться», — резко заявил он в микрофон, явно раздраженный.

Он добавил, что «очень разочарован» и «совсем не удовлетворен» результатами беседы со своим российским визави, с которым у него «сложные и переменчивые отношения». По словам Трампа, Путин категорически отказывается сделать шаг навстречу миру. Разочарование Трампа, судя по всему, не произвело впечатления на Кремль. Советник Путина, Ушаков, заявил:

«Россия по-прежнему придерживается своих целей»

По его словам, президенты якобы «хорошо понимали друг друга» в ходе беседы. Однако реакция Трампа говорит об обратном: он остался без результата, в то время как Путин занял непоколебимую позицию.

Сразу после окончания разговора Россия направила в сторону Киева 550 ракет и беспилотников. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал эту ночь «одной из самых страшных» с начала войны:

«Путин ясно дал понять: ему все равно на Трампа и США. Хватит говорить — пора действовать!», — написал он на Х.

Сибига призвал к санкциям, подчеркнув, что Путин не должен избежать ответственности. Однако из Вашингтона пока не последовало ни новых санкций, ни других мер. Лишь заявление о том, что «контакт между сторонами будет продолжен». Трамп сообщил, что планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским уже сегодня, но его слова воспринимаются в Киеве как пустые обещания.