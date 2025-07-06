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Вертолет упал в Балтику

13:57 1720

Вертолет упал в Балтийское море между эстонскими островами Вилсанди и Сааремаа в воскресенье, сообщил департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

Информация о происшествии поступила в Центр тревоги в 11:15. По имеющимся на данный момент данным, все находившиеся на борту люди живы, с ними установлен контакт.

О точном числе лиц, находившихся на борту воздушного судна, пока не сообщается.

Проводится операция по спасению людей, оказавшихся в воде.

Как позже сообщила пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны, на борту находилось семь человек, все они доставлены в порт Викати.

По данным газеты Postimees, вертолет принадлежит известному эстонскому бизнесмену Вяйно Калдоя (Vaino Kaldoja). СМИ отмечают, что вертолетом управлял польский пилот.

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