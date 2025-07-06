Маск идет в президенты

Самый богатый человек в мире Илон Маск, бизнесмен, основатель компании SpaceX и один из основателей Tesla, объявил о создании собственной партии - Партия Америки. «Сегодня создана Партия Америки, чтобы вернуть вам вашу свободу», - написал предприниматель в субботу, 5 июля, в принадлежащей ему соцсети Х.

Днем ранее, в День независимости США, миллиардер запустил опрос «Должны ли мы создать Партию Америки?», в котором за сутки проголосовали около 1,3 млн человек. Согласно его результатам, идею «независимости от двухпартийной системы» поддержали более 65 процентов участников. «Соотношение 2 к 1: вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!» - объявил Маск, добавив: «Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за растрат и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии».

Опрос был запущен после введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «большого прекрасного» закона о налогах и возможном повышении потолка госдолга. Инициатива подверглась резкой критике со стороны американского бизнесмена, что стало основной причиной ссоры между ним и главой Белого дома.