Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест

День спустя после того, как президент Трамп подписал свой «Большой и красивый билль», Илон Маск объявил о создании новой политической партии, которую он назвал Американской партией. Накануне он в своей социальной сети Х провел опрос пользователей и установил, что тех, кто приветствует новую партию, в два раза больше тех, кто выступает против этого проекта. «Сегодня Американская партия создана для того, чтобы дать вам свободу, - сказал он своим сторонникам. – Мы живем в однопартийной системе и движемся к банкротству нашей страны из-за растрат и взяточничества. Вы захотели новую партию, и вы ее получите!»

Невероятная смена действующих лиц в американском политическом театре. Еще пару месяцев назад миллиардер Илон Маск был правой рукой Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Он, как правило облаченный в неформальное черное полупальто, высился над сидящим за столом президентом, и было непонятно, кто там хозяин. А теперь Трамп говорит, что направит против своего бывшего ближайшего конфидента Управление государственной эффективности, которое тот прежде возглавлял, и оно «его съест». А Маск говорит, что страной руководит «партия свиней» (porky pig party). Развод президента и миллиардера произошел из-за того, что последнему не понравился «большой и красивый билль» Трампа. Других, скрытых причин ссоры никто не мог найти. Маск уверяет, что этот закон приведет к увеличению потолка долга США на 5 триллионов долларов, и это будет катастрофой для страны. Однако пока непонятно, чего именно добивается эксцентричный миллиардер. Он хочет возглавить новую партию и стать кандидатом на президентских выборах 2028 года? А может, ему просто некуда деть свою неуемную энергию? В Белом доме пытаются не замечать его кампанию. По словам одного из представителей администрации, «никто уже не обращает больше внимания на то, что говорит этот человек».

Но это не совсем так. Команду президента беспокоит то, какое влияние Маск может оказать на ход промежуточных выборов 2026 года. Хозяин Tesla и космического проекта Starship пообещал оказывать финансовую помощь политическим противникам Трампа из числа республиканцев. Один из них - конгрессмен Томаc Мэсси из Кентукки, который во время голосования в Конгрессе выступал против билля Трампа. Президент был просто в бешенстве, когда узнал о такой поддержке, и пригрозил Маску лишить его компании многомиллиардных государственных субсидий. История противостояния Трампа и Маска интересна тем, что впервые в истории Америки лоб в лоб столкнулись богатейший предприниматель и президент. С одной стороны – 361 миллиард Маска, которые делают его самым богатым человеком на планете, с другой - Трамп, за которым вся сила президентской власти. Когда-то небезызвестный Анатолий Чубайс пригрозил российским олигархам, сказав, что их «ударит вся мощь президентской власти». И ведь ударила. В Америке, конечно, условия иные. Миллионам граждан этой страны давно уже претит косная двухпартийная система, установленная 160 лет назад и за это время совершенно не изменившаяся. Однако по силам ли Маску сломать эту политическую систему, способен ли он повести за собой разочаровавшихся граждан?

Демократы точно не пойдут за ним под знаменами Американской партии - они Маска ненавидят. Он был противен им и раньше, а после того, что он натворил во главе пресловутого DOGE (массовые увольнения, разгон федеральных министерств и ведомств) его поддержка в этой партии равна нулю. Республиканцы горой за Трампа. Гарри Энтен, возглавляющий службу CNN, из месяца в месяц регистрирует рост рейтинга Трампа среди республиканцев. Общенациональный рейтинг президента колеблется вокруг отметки в 40 процентов. А в Республиканской партии его деятельность одобряют 90 процентов. Число независимых избирателей, которые могли бы стать социальной основой партии Маска, неуклонно сокращается. В 2014 году Gallup сообщал, что таковых в стране 43 процента всех граждан. Теперь их стало 34 процента. Но главная проблема для Маска не в этом. Как говорит профессор и преподаватель политических дисциплин в Emory University Алан Абрамовитц, «очень трудно убедить людей поддержать кандидата третьей партии, у которого нет шансов победить на выборах, многие видят в этом лишь потерю своих голосов».