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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Путин заявил, что Россия помогла США обрести независимость

14:43 1458

Россия и США на протяжении всей истории «находили нечто, объединяющее две страны», заявил президент РФ Путин.

По его словам, Россия «поставляла оружие и деньги США во время борьбы за независимость и поддерживала Север в годы Гражданской войны».

«Кстати говоря, что касается американцев, у нас же всегда были на протяжении очень длительного времени добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Север - Юг и так далее. Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло», - сказал Путин.

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