Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Близкий к спецслужбам России источник - телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» - сообщает, что президент России Владимир Путин хочет урегулировать трения в отношениях с Азербайджаном.

«Сейчас в Москве формируется делегация, которая на следующей неделе неофициально отправится в Баку с целью попытаться неформально урегулировать конфликт между двумя странами. Лично от Путина будет передано послание и может поступить предложение об «обмене» арестованными», - говорится в сообщении.

По информации ВЧК-ОГПУ, неофициальную делегацию может возглавить бывший личный адъютант Путина, а ныне министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков, у которого сложились личные хорошие отношения с членами правительства Азербайджана.

«Осложнение отношений с Азербайджаном сейчас никак не входит в планы Кремля. Москве сейчас это не выгодно, и у нее нет возможности конфликтовать на нескольких направлениях и терять стратегического партнера в важном регионе», - утверждает источник канала.