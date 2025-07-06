USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

неофициоз
Отдел информации
14:52 3633

Близкий к спецслужбам России источник - телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» - сообщает, что президент России Владимир Путин хочет урегулировать трения в отношениях с Азербайджаном.

«Сейчас в Москве формируется делегация, которая на следующей неделе неофициально отправится в Баку с целью попытаться неформально урегулировать конфликт между двумя странами. Лично от Путина будет передано послание и может поступить предложение об «обмене» арестованными», - говорится в сообщении.

По информации ВЧК-ОГПУ, неофициальную делегацию может возглавить бывший личный адъютант Путина, а ныне министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков, у которого сложились личные хорошие отношения с членами правительства Азербайджана.

«Осложнение отношений с Азербайджаном сейчас никак не входит в планы Кремля. Москве сейчас это не выгодно, и у нее нет возможности конфликтовать на нескольких направлениях и терять стратегического партнера в важном регионе», - утверждает источник канала.

Зеленский дал обещание России
Зеленский дал обещание России ОБНОВЛЕНО 16:12
16:12 4205
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
15:18 1448
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест главная тема
14:38 1602
Истина исчезла первой. Бог растворился в страхе. Остается только Вождь
Истина исчезла первой. Бог растворился в страхе. Остается только Вождь слово публицисту
02:29 9450
Путин заявил, что Россия помогла США обрести независимость
Путин заявил, что Россия помогла США обрести независимость
14:43 1462
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана сенсационные подробности
12:44 5555
Власть Хаменеи устоит. Басидж, не забывайте!
Власть Хаменеи устоит. Басидж, не забывайте! наша аналитика
5 июля 2025, 23:17 4986
Маск идет в президенты
Маск идет в президенты
14:22 2006
Трампа не воспринимают всерьез ни в Кремле, ни в Киеве
Трампа не воспринимают всерьез ни в Кремле, ни в Киеве
13:54 1727
«Хезболла» отказалась
«Хезболла» отказалась
13:35 1479
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
13:19 2916

ЭТО ВАЖНО

Зеленский дал обещание России
Зеленский дал обещание России ОБНОВЛЕНО 16:12
16:12 4205
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
15:18 1448
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест главная тема
14:38 1602
Истина исчезла первой. Бог растворился в страхе. Остается только Вождь
Истина исчезла первой. Бог растворился в страхе. Остается только Вождь слово публицисту
02:29 9450
Путин заявил, что Россия помогла США обрести независимость
Путин заявил, что Россия помогла США обрести независимость
14:43 1462
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана сенсационные подробности
12:44 5555
Власть Хаменеи устоит. Басидж, не забывайте!
Власть Хаменеи устоит. Басидж, не забывайте! наша аналитика
5 июля 2025, 23:17 4986
Маск идет в президенты
Маск идет в президенты
14:22 2006
Трампа не воспринимают всерьез ни в Кремле, ни в Киеве
Трампа не воспринимают всерьез ни в Кремле, ни в Киеве
13:54 1727
«Хезболла» отказалась
«Хезболла» отказалась
13:35 1479
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
13:19 2916
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться