Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину

Президент России Владимир Путин выразил намерение принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в июле в Рио-де-Жанейро, однако его возможный визит осложняется международными юридическими обязательствами Бразилии. Об этом сообщает Forbes.

Международный уголовный суд (МУС) ранее выдал ордер на арест Путина. Поскольку Бразилия является государством-участником МУС, она обязана задерживать лиц, находящихся в розыске по линии суда, в случае их прибытия на территорию страны.

Согласно публикации, представители России обращались к президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве с просьбой предоставить гарантии неприкосновенности в случае визита. Несмотря на колебания, бразильский лидер отказался предоставлять такие гарантии, как сообщил эксперт Атлантического совета Питер Дикинсон.

Forbes отмечает, что международные поездки российского президента стали ограниченными после начала полномасштабного военного конфликта в Украине.

С момента начала боевых действий ряд стран, включая государства Европейского союза, Великобританию, Швейцарию, Канаду и США, приняли меры, направленные против российского руководства. В издании подчеркивается, что запрет на въезд распространяется на 125 государств — участников МУС, в том числе 19 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 28 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 33 страны Африки, 45 стран Европы.

По словам Дикинсона, аналогичное недовольство с российской стороны уже наблюдалось перед предыдущим саммитом БРИКС в ЮАР, когда представители России предупреждали, что попытка ареста российского лидера может быть воспринята как акт враждебности.

Forbes пишет, что Путин ограничен в перемещениях по международным маршрутам. Запрет на использование воздушного пространства ряда стран, а также возможность ареста и экстрадиции в государствах — участниках МУС существенно сужают географию его визитов.

Эксперт также отметил, что президент России предпочитает не посещать страны, не предоставившие ему официальные гарантии безопасности, и избегает маршрутов, которые могут привести к незапланированным посадкам на территориях государств, сотрудничающих с МУС.

В заключение издание подчеркивает, что в случае чрезвычайных ситуаций, таких как вынужденная посадка в странах, сотрудничающих с Международным уголовным судом, существует вероятность исполнения ордера на арест и последующей экстрадиции.