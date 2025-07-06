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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Израильтяне вышли на улицы

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15:32 789

В Тель-Авиве крупный митинг, протестующие недовольны условиями потенциальной сделки между Израилем и ХАМАС.

План предусматривает прекращение огня в секторе Газа на 60 дней, и уже в первый день ЦАХАЛ должен будет покинуть северную часть сектора. В рамках сделки ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать тела 18 погибших.

Ранее Израиль признал неприемлемыми изменения, внесенные ХАМАС в катарское предложение по урегулированию конфликта в Газе, но согласился участвовать в непрямых переговорах.

Делегация Израиля прибудет в Доху 5 или 6 июля после получения положительного ответа ХАМАС на последнее предложение о перемирии. Предполагаемое соглашение включает 60-дневное прекращение огня под гарантии США, частичный вывод израильских войск из Газы и расширение гуманитарной помощи. Дональд Трамп сообщил о согласии Израиля на перемирие и выразил надежду на скорое заключение сделки. ХАМАС подтвердил готовность к переговорам и представил свое «новое видение» по спорным пунктам.

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