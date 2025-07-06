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F-16 перехватил самолет у гольф-клуба Трампа

15:51 482

Американский истребитель F-16 перехватил легкий гражданский самолет, который нарушил временные ограничения воздушного пространства над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что инцидент произошел около 14:39 по местному времени и стал уже пятым несанкционированным проникновением в закрытое воздушное пространство за этот день, пишет Reuters.

Сообщается, что военный самолет выполнил так называемый маневр «удар в лоб» (headbutt maneuver), чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был безопасно выведен за пределы ограниченной зоны.

В Белом доме пока не прокомментировали инцидент. В последние недели NORAD уже сообщало о нескольких подобных случаях и призывает пилотов малой авиации тщательно проверять все уведомления перед взлетом в этом районе.

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