F-16 перехватил самолет у гольф-клуба Трампа

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что инцидент произошел около 14:39 по местному времени и стал уже пятым несанкционированным проникновением в закрытое воздушное пространство за этот день, пишет Reuters.

Сообщается, что военный самолет выполнил так называемый маневр «удар в лоб» (headbutt maneuver), чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был безопасно выведен за пределы ограниченной зоны.

В Белом доме пока не прокомментировали инцидент. В последние недели NORAD уже сообщало о нескольких подобных случаях и призывает пилотов малой авиации тщательно проверять все уведомления перед взлетом в этом районе.