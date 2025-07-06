Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться

Чем дольше западные политики «продолжат проводить враждебные действия» против России, «тем хуже им будет», заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта.

По его словам, «российские беспилотники сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд». «Отправляющие оружие на Украину западные правительства должны задуматься, на что тратят народные деньги», - добавил он.

Путин назвал главной целью вторжения в Украину «безопасное и мирное будущее России», «ради этого ребята воюют на фронте».

Он заявил, что «в поддержке фронта участвует, без преувеличения, вся Россия». По словам Путина, «российские кулибины иногда придумывают для нужд фронта то, что превосходит по качеству железо из стран НАТО».

Уничтоженного недавно украинской армией замглавы Военно-морских сил РФ Михаила Гудкова Путин назвал «настоящим русским офицером, выполнившим долг перед Россией до конца», попросив почтить память «героя» минутой молчания.

«Сердца всех россиян с ребятами на линии фронта и с их близкими. Россияне вместе — колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте и единстве».