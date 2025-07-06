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В России реабилитировали Сталина

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Коммунистическая партия РФ объявила ошибочным доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на XX съезде партии, осудивший культ личности Иосифа Сталина. В принятой на съезде в Московской области резолюции КПРФ указывается на необходимость назвать «ошибочным и политически предвзятым» доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях».

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст проекта резолюции сообщил, что документ направлен «на восстановление полноты исторической справедливости» в отношении Сталина.

Доклад, представленный Хрущевым на закрытом заседании ХХ съезда КПСС, «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес И.В. Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности», цитирует агентство имеющийся в его распоряжении проект резолюции.

Коммунисты также заявили о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть Волгограду и Волгоградской области их прежние названия - «Сталинград и Сталинградская область».

За последние годы в России в десятках российских городов появились памятники Сталину. Скульптурную композицию с советским диктатором в мае открыли в московском метро. Одновременно уничтожаются памятники жертвам сталинских репрессий. В апреле аэропорт Волгограда был переименован в «Сталинград».

25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях», в котором перечислялся ряд преступлений сталинского режима и указывалось, что они совершались по «произволу одного лица». После доклада Хрущева активизировался процесс освобождения из лагерей ГУЛАГа миллионов политзаключенных.

Доклад Хрущева положил начало развенчанию культа личности Сталина, но в действительности этот процесс происходил позже - после XXII съезда КПСС в 1961 году, когда из Мавзолея было вынесено тело советского диктатора, его имя исчезло из названий населенных пунктов и улиц, были демонтированы памятники.

Точных данных о числе жертв сталинских репрессий до сих пор нет. Правозащитное общество «Мемориал» насчитало не менее 12 миллионов репрессированных, Музей истории ГУЛАГа заявляет о 20 миллионах.

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