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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией

17:02 4533

Возникшие в отношениях России и Азербайджана трудности вызывают тревогу, однако ситуация будет разрешена «мирным путем, с учетом интересов народов», заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он допустил, что сейчас могут быть предприняты попытки спровоцировать дагестанцев и «втянуть в конфликты, склонить к поступкам, за которые потом будет стыдно».

«Мы с тревогой и болью наблюдаем за тем, что сегодня происходит в мире. К сожалению, в отношениях между Россией и Азербайджаном возникли определенные трудности.

Но я убежден, что все они будут разрешены мирным путем, с учетом интересов народов и уважением к истории наших отношений.

В такие непростые времена всегда находятся те, кто стремится использовать ситуацию в своих целях – чтобы ослабить Россию изнутри, посеять рознь, настроить братские народы друг против друга.

Особенно это касается многонационального Дагестана, который на протяжении десятилетий живет в мире и согласии со своими ближайшими соседями. В нашей республике очень много выходцев из Азербайджана, которые считают Дагестан своим домом. Наши связи больше, чем географические. Это история, родственные узы, культура, совместная жизнь. Хочу подчеркнуть, что именно в Дагестане азербайджанцы являются коренным народом!

Однако сейчас возможны попытки спровоцировать нас, втянуть в конфликты, склонить к поступкам, за которые потом будет стыдно. Это уловки тех, кто не желает ни Дагестану, ни Азербайджану, ни всей России мира и стабильности.

Мы уже не раз видели, как внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию чужими руками. В конечном итоге они терпели неудачу, потому что мудрость, единство и отзывчивость нашего народа оказывались выше этих грязных игр.

Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам – не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма. Верьте только официальной и проверенной информации!

Мы вместе прошли через многое и пройдем через это. Все трудности временны, а братство и достоинство остаются с нами навсегда», - сказал Меликов.

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