USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Израильтяне уничтожили «адмирала» ХАМАС

17:17 855

Израильские военные ликвидировали командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В понедельник (30 июня) Армия обороны Израиля на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора», - говорится в сообщении.

По данным военных, в ходе удара вместе с Рамзи Салехом были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.

США надоело ждать
США надоело ждать
18:01 2054
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR видео; фото
18:11 2104
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
16:55 4887
«Он уже мертв. Он еще умрет»
«Он уже мертв. Он еще умрет» воскресное чтение; все еще актуально
12:17 6151
В России реабилитировали Сталина
В России реабилитировали Сталина
16:59 3113
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
14:52 8505
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
03:07 8291
Израиль уничтожает военные посты Асада
Израиль уничтожает военные посты Асада ВИДЕО
16:34 1829
Зеленский дал обещание России
Зеленский дал обещание России ОБНОВЛЕНО 16:12
16:12 8344
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
15:18 3620
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест главная тема
14:38 3084

ЭТО ВАЖНО

США надоело ждать
США надоело ждать
18:01 2054
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR видео; фото
18:11 2104
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
16:55 4887
«Он уже мертв. Он еще умрет»
«Он уже мертв. Он еще умрет» воскресное чтение; все еще актуально
12:17 6151
В России реабилитировали Сталина
В России реабилитировали Сталина
16:59 3113
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
14:52 8505
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
03:07 8291
Израиль уничтожает военные посты Асада
Израиль уничтожает военные посты Асада ВИДЕО
16:34 1829
Зеленский дал обещание России
Зеленский дал обещание России ОБНОВЛЕНО 16:12
16:12 8344
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
Президент Бразилии отказался давать иммунитет Путину
15:18 3620
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест главная тема
14:38 3084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться