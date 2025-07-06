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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Хуситы атаковали британское судно

17:37 635

Британские ВМС сообщили об инциденте с торговым судном у берегов Йемена.

Судно было атаковано множеством малых судов, с которых был открыт огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов.

 

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