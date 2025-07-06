Хуситы атаковали британское судно

Британские ВМС сообщили об инциденте с торговым судном у берегов Йемена.
Судно было атаковано множеством малых судов, с которых был открыт огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов.
Британские ВМС сообщили об инциденте с торговым судном у берегов Йемена.
Судно было атаковано множеством малых судов, с которых был открыт огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов.
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