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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR

видео; фото
18:11 2114

В результате взрывов в селе Березина Житомирской области Украины серьезный ущерб был нанесен двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine, сообщает Report.

Автозаправочные станции, расположенные с обеих сторон дороги Киев - Житомир, находятся примерно в одном километре от села.

Местные жители сообщают, что взрывы на мебельной фабрике и других предприятиях села произошли внезапно, без предварительных сигналов тревоги. Предполагается, что взрывы были организованы диверсионными группами российской армии.

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