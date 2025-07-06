Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR

В результате взрывов в селе Березина Житомирской области Украины серьезный ущерб был нанесен двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine, сообщает Report.
Автозаправочные станции, расположенные с обеих сторон дороги Киев - Житомир, находятся примерно в одном километре от села.
Местные жители сообщают, что взрывы на мебельной фабрике и других предприятиях села произошли внезапно, без предварительных сигналов тревоги. Предполагается, что взрывы были организованы диверсионными группами российской армии.
Взрывы в Житомирской области накрыли заправки SOCAR Energy Ukraine pic.twitter.com/0GkcKQ0sbH— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 6, 2025