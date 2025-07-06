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Пятеро турецких военных погибли в Ираке

18:38 828

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели пяти турецких военнослужащих в результате отравления метаном в пещере на севере Ирака. Инцидент произошел в рамках операции Pençe Kilit.

Согласно заявлению ведомства, группа из 19 военных находилась в пещере, расположенной на холме высотой 852 метра. Военнослужащие выполняли задачу по поиску тела старшего лейтенанта пехоты Нури Мелиха Бозкурта.

«19 военнослужащих, работавших в пещере, подверглись воздействию метанового газа. Все они были оперативно доставлены в госпиталь. Несмотря на принятые меры, пятерых спасти не удалось. Остальные 14 проходят лечение», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Отметим, что Нури Мелих Бозкурт погиб в результате огня, открытого террористами, в 2022 году. Его тело до сих пор не найдено.

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