Сколько Украина продержится без американских ракет?

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) без поставок американских ракет перестанут существовать через одну-две недели, а установки HIMARS станут бесполезны уже в сентябре. Об этом написал немецкий военный эксперт Томас Тайнер в газете Bild.

«Все зависит от того, сколько баллистических ракет русские запустят. При большом количестве атак Patriot PAC-3 будут израсходованы в течение одной-двух недель», - сказал военный эксперт Томас Тайнер.

По его словам, без ракет Patriot ПВО Украины не сможет сдерживать атаки массивных снарядов, несущих больше взрывчатки, чем БПЛА «Герань-2».

Кроме того, аналитик считает, что в случае нехватки ракет для Patriot, украинские власти будут вынуждены отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, иначе они окажутся легкой добычей для российских баллистических снарядов.