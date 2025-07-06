USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Зеленский ввел «особые» санкции против России

19:31 1688

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании нового санкционного пакета против России. По его словам, он отличается от предыдущих, являясь «особенным».

«Это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины», - заявил он в Telegram. К тому же этот санкционный пакет синхронизирован с партнерами Украины.

По словам Зеленского, только через одну компанию, которая уже находится в этом санкционном списке, Россия смогла провести миллиарды долларов - в основном для военных нужд, для промышленности.

«Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России во многих местах заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты», - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что всего в пакете сегодня - санкции против 60 юридических лиц, и по каждой украинская сторона будет работать с партнерами, чтобы объединить санкции - украинские и европейские.

«Также в пакете - 73 физических лица, все - граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая - принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы», - прокомментировал Зеленский.

Он анонсировал на следующей неделе новые решения Украины по синхронизации санкций Европейского союза. «Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции - в Евросоюзе», - отметил президент.

Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
17:02 7719
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана сенсационные подробности
12:44 8591
Закир Гасанов соболезнует Турции
Закир Гасанов соболезнует Турции обновлено 20:57
20:57 3836
США надоело ждать
США надоело ждать
18:01 4872
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR видео; фото
18:11 4862
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
16:55 8301
«Он уже мертв. Он еще умрет»
«Он уже мертв. Он еще умрет» воскресное чтение; все еще актуально
12:17 7075
В России реабилитировали Сталина
В России реабилитировали Сталина
16:59 5116
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
14:52 11625
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
03:07 8783
Израиль уничтожает военные посты Асада
Израиль уничтожает военные посты Асада ВИДЕО
16:34 2660

ЭТО ВАЖНО

Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
17:02 7719
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана сенсационные подробности
12:44 8591
Закир Гасанов соболезнует Турции
Закир Гасанов соболезнует Турции обновлено 20:57
20:57 3836
США надоело ждать
США надоело ждать
18:01 4872
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR видео; фото
18:11 4862
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
16:55 8301
«Он уже мертв. Он еще умрет»
«Он уже мертв. Он еще умрет» воскресное чтение; все еще актуально
12:17 7075
В России реабилитировали Сталина
В России реабилитировали Сталина
16:59 5116
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
14:52 11625
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…
Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
03:07 8783
Израиль уничтожает военные посты Асада
Израиль уничтожает военные посты Асада ВИДЕО
16:34 2660
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться