Зеленский ввел «особые» санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании нового санкционного пакета против России. По его словам, он отличается от предыдущих, являясь «особенным».

«Это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины», - заявил он в Telegram. К тому же этот санкционный пакет синхронизирован с партнерами Украины.

По словам Зеленского, только через одну компанию, которая уже находится в этом санкционном списке, Россия смогла провести миллиарды долларов - в основном для военных нужд, для промышленности.

«Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России во многих местах заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты», - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что всего в пакете сегодня - санкции против 60 юридических лиц, и по каждой украинская сторона будет работать с партнерами, чтобы объединить санкции - украинские и европейские.

«Также в пакете - 73 физических лица, все - граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая - принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы», - прокомментировал Зеленский.

Он анонсировал на следующей неделе новые решения Украины по синхронизации санкций Европейского союза. «Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции - в Евросоюзе», - отметил президент.