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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Израиль готов на крайние меры

19:47 1621

Для освобождения заложников в секторе Газа могут быть приняты сложные решения. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, передает газета Jerusalem Post.

«Поездка премьер-министра Израиля в Вашингтон — это важная миссия, нацеленная на то, чтобы продвинуться в достижении соглашения об освобождении наших захваченных в заложники братьев и сестер. Выполнить эту задачу — высший наш моральный долг. Я полностью поддерживаю эти усилия, даже если они подразумевают трудные, сложные и болезненные решения», — сказал президент Израиля.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

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