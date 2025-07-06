Китай наносит ответный удар Европе

Власти Китая ограничили импорт медицинской техники из Европейского союза. Данные меры вступают в силу незамедлительно и охватывают продукцию общей стоимостью более 45 млн юаней (в пересчете 5,3 млн евро), заявило в воскресенье, 6 июля, Министерство финансов в Пекине.

Кроме того, КНР ограничивает импорт медицинской техники из третьих стран, если более 50 процентов компонентов в ней произведено в ЕС. Запрет не распространяется на продукцию европейских компаний, производимую на территории Китая.

«К сожалению, несмотря на добрую волю и искренность Китая, ЕС настоял на своем собственном пути, вводя ограничительные меры и новые протекционистские барьеры», - заявило, в свою очередь, китайское Министерство торговли. Поэтому Пекин был вынужден принять ответные меры, утверждает ведомство.

Данное решение было принято на фоне расследования Еврокомиссии, касающегося возможного нарушения правил конкуренции в ходе проведения государственных тендеров на закупку медицинской техники в Китае. В Брюсселе намерены выяснить, предоставляется ли европейским поставщикам справедливый доступ к этим тендерам. В зависимости от результатов проверки китайские компании могут столкнуться с ограничениями в участии в аналогичных тендерах в ЕС.