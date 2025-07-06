Иранцы возмущаются

Он также заявил, что США и Израиль должны понести ответственность за нападение на Иран.

Министр также поблагодарил членов объединения, которые осудили действия США и Израиля против Ирана.

Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты были вопиющим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на саммите БРИКС.

2 июля министр в интервью телеканалу CBS News сказал, что ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения в результате американских ударов по ним. По его словам, никто точно не знает, что произошло на заводе по обогащению урана Фордо, по которому американские военные нанесли удары. При этом на данный момент известно, что объекты были серьезно и сильно повреждены, рассказал дипломат.

Организация по атомной энергии Ирана в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству. Согласно религиозному предписанию, фетве верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ядерному оружию нет места в оборонной доктрине республики, оно запрещено с религиозной точки зрения, добавил Аракчи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».