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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Трамп ввел режим ЧС из-за наводнения

20:32 631

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас.

По словам Трампа, эта мера позволит незамедлительно выделить для наиболее пострадавшего от наводнения района необходимые ресурсы. Он отметил, что многие американцы из-за разгула стихии не выжили, а другие пропали без вести, но сотрудникам экстренных служб удалось спасти более 850 жизней.

Глава государства добавил, что его администрация продолжает сотрудничать с руководством штата и местными властями.

На этой неделе в центральной части Техаса произошло крупное наводнение. Река Гваделупа начала резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений. Накануне в пострадавшие районы прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Национальная метеорологическая служба страны объявила чрезвычайную ситуацию в нескольких городах округа Керр из-за продолжающегося бедствия. Угроза наводнения сохраняется для более чем 500 тыс. жителей региона.

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