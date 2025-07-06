TikTok готовит новое приложение для США

Специалисты социальной сети TikTok ведут разработку нового приложения для американского рынка на замену существующему из-за потенциальной блокировки сервиса в США, сообщает портал The Information со ссылкой на источники.

По его сведениям, новое приложение пока носит рабочее название M2, руководство социальной сети намерено разместить его в американских магазинах приложений 5 сентября.

Президент США Дональд Трамп 29 июня заявил в интервью телеканалу Fox News, что «группа очень богатых людей» готова приобрести TikTok у компании ByteDance. Трамп тогда отметил, что будет готов назвать этих покупателей «примерно через две недели».

Трамп 19 июня объявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео на территории США на 90 дней - до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.