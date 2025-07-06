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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

В Иране задержали информатора «Моссад»

21:21 648

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) западной иранской провинции Хамадан задержали человека, связанного со службой внешней разведки Израиля («Моссад»). Об этом сообщает FARS со ссылкой на пресс-службу КСИР.

В публикации отмечается, что задержанный собирал информацию о сотрудниках иранских военных центров и центров безопасности. В дальнейшем данные планировалось передать иностранным службам разведки, подчеркивает агентство.

24 июня сообщалось, что КСИР задержали гражданина европейской страны по подозрению в работе на Израиль. Гражданином какой страны является задержанный мужчина, не уточняется.

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