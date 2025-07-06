Задержан крупный грузинский бизнесмен

В Тбилиси задержан известный бизнесмен Гиорги Рамишвили, владелец Silknet, одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в Грузии, Silk Road Group, Euronews Georgia.

\Об этом сообщает телекомпания Pirveli.

В МВД Грузии подтвердили факт задержания бизнесмена. В ведомстве поясняют, что основанием для задержания стала статья 236 УК, в которой говорится о незаконном хранении оружия.

Отмечается, что Г.Рамишвили задержали в воскресенье в аэропорту Тбилиси. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.