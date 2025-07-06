Киев назвал две цели на переговорах с Россией

Украина ставит перед собой две задачи на переговорах с Россией: вернуть военных из плена и не дать повода для обвинений, что Киев не хочет мира.

Об этом заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. Его слова приводит «РБК Украина».

По словам Тихого, Киев, участвуя в переговорах, хочет разрешить гуманитарные проблемы и вернуть солдат ВСУ из плена.

«Вторая не менее важная задача - политическая и коммуникационная - это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках», — сказал Тихий.