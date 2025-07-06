USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Новость дня
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

«Секретный список»: какое оружие Украина просит у Германии?

6 июля 2025, 22:20 1357

Украинские чиновники передали правительству Германии подробный перечень вооружения, которое Киев хотел бы получить в ближайшее время. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на свои источники.

Согласно публикации, в «секретном списке» указаны системы противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость запрашиваемой помощи оценивается в миллиарды евро.

В частности, Украина хочет получить четыре новые ракетные системы ПВО IRIS-T, а также 1500 управляемых ракет к системе средней дальности IRIS-T SLM и 500 ракет к системе малой дальности IRIS-T SLS. Кроме того, Киев запросил 200 тысяч зенитных боеприпасов калибра 40 мм для борьбы с российскими беспилотниками.

В разделе бронированной техники Украина просит 1000 машин с защитой от мин, 200 гусеничных машин различного типа, 30 бронемашин для разминирования, от 20 до 30 инженерных машин WiSENT, а также 200 внедорожников для транспортировки бойцов спецподразделений.

Также, как пишет BILD, в списке присутствуют и средства радиоэлектронной борьбы: 1000 GPS-глушителей для противодействия беспилотникам и 200 мобильных радаров наземного базирования для наблюдения и выявления целей.

В Министерстве обороны Германии отказались комментировать публикацию, сославшись на новую политику информационной сдержанности. «Из соображений военной безопасности и с учетом новой линии коммуникации федерального правительства по поддержке Украины мы не отвечаем на вопросы относительно конкретных запросов», — заявил представитель ведомства.

Напомним, что в 2025 году Германия увеличила бюджет помощи Украине с 7,1 до 8,3 миллиарда евро.

Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный»
Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный» видео
6 июля 2025, 23:46 2091
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
6 июля 2025, 14:52 13510
Транспортный коллапс в российских аэропортах
Транспортный коллапс в российских аэропортах обновлено 23:28
6 июля 2025, 23:28 9888
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест главная тема
6 июля 2025, 14:38 4136
Израиль нанес удар по Ливану
Израиль нанес удар по Ливану фото
6 июля 2025, 22:30 1400
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
6 июля 2025, 17:02 9670
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана сенсационные подробности
6 июля 2025, 12:44 9791
Закир Гасанов соболезнует Турции
Закир Гасанов соболезнует Турции обновлено 20:57
6 июля 2025, 20:57 5750
США надоело ждать
США надоело ждать
6 июля 2025, 18:01 6213
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR видео; фото
6 июля 2025, 18:11 6119
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
6 июля 2025, 16:55 10219

ЭТО ВАЖНО

Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный»
Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный» видео
6 июля 2025, 23:46 2091
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
6 июля 2025, 14:52 13510
Транспортный коллапс в российских аэропортах
Транспортный коллапс в российских аэропортах обновлено 23:28
6 июля 2025, 23:28 9888
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест
Схватка Маска с Трампом. Кто кого съест главная тема
6 июля 2025, 14:38 4136
Израиль нанес удар по Ливану
Израиль нанес удар по Ливану фото
6 июля 2025, 22:30 1400
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
6 июля 2025, 17:02 9670
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана
Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана сенсационные подробности
6 июля 2025, 12:44 9791
Закир Гасанов соболезнует Турции
Закир Гасанов соболезнует Турции обновлено 20:57
6 июля 2025, 20:57 5750
США надоело ждать
США надоело ждать
6 июля 2025, 18:01 6213
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR
Взрывы в Украине накрыли заправки SOCAR видео; фото
6 июля 2025, 18:11 6119
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
6 июля 2025, 16:55 10219
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться