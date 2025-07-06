«Секретный список»: какое оружие Украина просит у Германии?

Украинские чиновники передали правительству Германии подробный перечень вооружения, которое Киев хотел бы получить в ближайшее время. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на свои источники.

Согласно публикации, в «секретном списке» указаны системы противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость запрашиваемой помощи оценивается в миллиарды евро.

В частности, Украина хочет получить четыре новые ракетные системы ПВО IRIS-T, а также 1500 управляемых ракет к системе средней дальности IRIS-T SLM и 500 ракет к системе малой дальности IRIS-T SLS. Кроме того, Киев запросил 200 тысяч зенитных боеприпасов калибра 40 мм для борьбы с российскими беспилотниками.

В разделе бронированной техники Украина просит 1000 машин с защитой от мин, 200 гусеничных машин различного типа, 30 бронемашин для разминирования, от 20 до 30 инженерных машин WiSENT, а также 200 внедорожников для транспортировки бойцов спецподразделений.

Также, как пишет BILD, в списке присутствуют и средства радиоэлектронной борьбы: 1000 GPS-глушителей для противодействия беспилотникам и 200 мобильных радаров наземного базирования для наблюдения и выявления целей.

В Министерстве обороны Германии отказались комментировать публикацию, сославшись на новую политику информационной сдержанности. «Из соображений военной безопасности и с учетом новой линии коммуникации федерального правительства по поддержке Украины мы не отвечаем на вопросы относительно конкретных запросов», — заявил представитель ведомства.

Напомним, что в 2025 году Германия увеличила бюджет помощи Украине с 7,1 до 8,3 миллиарда евро.