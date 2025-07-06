Трамп готовится объявить о прекращении огня в Газе

Президент США Дональд Трамп может в понедельник объявить о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС пройдут успешно. Об этом сообщило издание The National со ссылкой на источники.
Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников возобновились в столице Катара 6 июля - спустя два дня после того, как палестинское движение дало положительный ответ на предложенный план, предусматривающий 60-дневное перемирие, освобождение 10 заложников и передачу останков 18 погибших. Консультации проходят на фоне готовящегося визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, который запланирован на понедельник.
Как отмечает издание, решение о перемирии будет зависеть от того, смогут ли Израиль и ХАМАС достичь соглашения по итогам непрямых переговоров в Дохе. Если стороны конфликта урегулируют разногласия, касающиеся отдельных параметров соглашения, то Трамп объявит о временном прекращении огня, призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, заявил один из источников The National.
*** 22:41
Президент США Дональд Трамп хочет договориться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на их завтрашней встрече об условиях завершения войны в Газе.
Об этом изданию Walla сообщили высокопоставленные американские источники.
По их словам, центральной темой встречи станет вопрос о том, кто и как будет управлять сектором Газа после войны.
Американские источники заявили, что Трамп хочет услышать от Нетаньяху его позицию по этому вопросу и достичь взаимопонимания.
«Мы хотим прийти к согласованным рамкам того, что будет в Газе после окончания войны», — сказал один из высокопоставленных чиновников в США.
План на «день после войны», который определит, как будет управляться Газа без участия ХАМАС, — это ключевой элемент любого соглашения о завершении войны.
Если будет достигнуто соглашение о временном прекращении огня, именно этот вопрос станет центральной темой переговоров между Израилем и ХАМАС в течение 60 дней перемирия.
Согласие между США и Израилем по поводу «дня после» может стать основой для этих переговоров.
Трамп и Нетаньяху встретятся за ужином в Белом доме ночью с 7 на 8 июля (с понедельника на вторник).