Израиль вручит повестки ультраортодоксальным студентам

Израильская армия планирует вручить 54 тысячи повесток студентам-ультраортодоксам, которые учатся в религиозных семинариях. Это произойдет после решения Верховного суда страны, который отменил многолетние освобождения этой категории граждан от военной службы, пишет Reuters.

Ультраортодоксальные партии в коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху ищут компромисс, чтобы минимизировать последствия решения суда. Лидеры общины обеспокоены тем, что служба бок о бок со светскими израильтянами, в том числе женщинами, может угрожать религиозной идентичности студентов.

Военная служба в Израиле обязательна для большинства евреев с 18 лет и длится от 24 до 32 месяцев с последующей службой в резерве. Арабы, составляющие около 21% населения страны, в основном освобождены от обязательного призыва.

Армия пообещала создать условия, учитывающие образ жизни ультраортодоксов, а также разработать дополнительные программы для их интеграции. Повестки планируют разослать уже в этом месяце.

Вопрос освобождения от службы стал еще более острым, поскольку в последние годы Вооруженные силы Израиля испытывают серьезную нагрузку из-за одновременных конфликтов с ХАМАС в Газе, «Хезболлой» в Ливане, хуситами в Йемене и Ираном.