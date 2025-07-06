Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный»

Россию пытались поссорить с Азербайджаном. Как сообщает haqqin.az, об этом в эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева заявил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

«Азербайджан сегодня является стратегическим партнером России, который нигде не подводит. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является самым надежным, или одним из самых надежных наряду с президентом Беларуси Александром Лукашенко», — сказал он.

Во время своего выступления Слуцкий еще раз напомнил, что Азербайджан - стратегический партнер России на постсоветском пространстве.

Отметим, что ранее близкий к спецслужбам России источник - телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» - сообщил, что президент России Владимир Путин хочет урегулировать трения в отношениях с Азербайджаном. По информации, сейчас в Москве формируется делегация, которая на следующей неделе неофициально отправится в Баку с целью попытаться неформально урегулировать конфликт между двумя странами.