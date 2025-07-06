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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Новость дня
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный»

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Отдел информации
6 июля 2025, 23:46 2096

Россию пытались поссорить с Азербайджаном. Как сообщает haqqin.az, об этом в эфире российского пропагандиста Владимира Соловьева заявил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

«Азербайджан сегодня является стратегическим партнером России, который нигде не подводит. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является самым надежным, или одним из самых надежных наряду с президентом Беларуси Александром Лукашенко», — сказал он.

Во время своего выступления Слуцкий еще раз напомнил, что Азербайджан - стратегический партнер России на постсоветском пространстве.

Отметим, что ранее близкий к спецслужбам России источник - телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» - сообщил, что президент России Владимир Путин хочет урегулировать трения в отношениях с Азербайджаном. По информации, сейчас в Москве формируется делегация, которая на следующей неделе неофициально отправится в Баку с целью попытаться неформально урегулировать конфликт между двумя странами.

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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
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6 июля 2025, 14:52 13518
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Израиль нанес удар по Ливану
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Удары Ирана по Израилю. Следы агентов КСИР из Азербайджана
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