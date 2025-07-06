Хозяин своего слова. Как дал, так и заберет

Представители движения ХАМАС заявили, что положительно отреагировали на новое предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа и готовы немедленно начать переговоры по его реализации, но с некоторыми правками. Спустя несколько часов руководство Израиля заявило, что эти правки для него неприемлемы. Бесконечно можно смотреть на три вещи – горящий костер, текущие воды реки и на попытки договориться с ХАМАС. В сообщениях о его согласии на 60-дневное перемирие мало кто обратил внимание, что это согласие содержало в себе слово «формально». А именно оно является ключевым. А вскоре последовали и дополнительные «поправки» от ХАМАС: a) полный вывод израильских войск из сектора Газа; b) предоставление гарантий полного – а не временного прекращения огня; c) беспрепятственная доставка в Газу гуманитарной помощи. Иными словами, этой организации нужен не мир, а временное перемирие. Как точно заметили израильские эксперты, «ХАМАС хочет не мира, а паузы, чтобы перегруппироваться».

Что интересно, мир в секторе Газа мог быть достигнут еще в январе 2025 года, когда Израиль и ХАМАС достигли трехэтапного соглашения, практически идентичного тому, на что 4 июля организация дала свое формальное согласие. В марте оно по вине ХАМАС развалилось – и нет никаких оснований утверждать, что и нынешние договоренности не постигнет та же судьба. Причем ХАМАС уже делает для этого все возможное, действуя по принципу: а вот еще это надо добавить в соглашение, а мы еще и этого хотим – иными словами, саботируя переговоры и подводя их к срыву, причем так, чтобы вину за это можно было бы переложить именно на израильтян. Что, в общем-то, не представляет особых сложностей, учитывая волну антиизраильских и пропалестинских настроений в мире. ХАМАС заинтересован в тактической паузе, а не стратегическом соглашении с Израилем, обеспечивающем постоянный мир, – поскольку их «естество» попросту даже мысленно не готово признать право Израиля на существование, а уж тем более на мирное сосуществование с еврейским государством. И всем, кто берется анализировать эту тему, нужно постоянно об этом помнить.

Но в чем причина такой позиции лидеров ХАМАС? Только ли в их фанатичной упертости и беззаветной вере в некоторые идеалы? Отнюдь. Вера в идеалы, провозглашаемые руководством ХАМАС на официальном уровне, – удел молодежи, которую это руководство использует в качестве «пушечного мяса» или «смазки для гусениц израильских танков». В высших эшелонах руководства ХАМАС другие резоны, которые в первую очередь связаны с финансовой стороной войны с Израилем. Благосостояние верхушки ХАМАС тесно связано с внешним финансированием. Иран-то сейчас из числа внешних спонсоров пока выпал – вопрос: надолго ли? – но ведь остальные остались. Причем этот вопрос постоянно замалчивается при обсуждении перспектив дальнейшей судьбы группировки и уж тем более не входит в предмет переговоров.